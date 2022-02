El futbolista del Real Madrid que dejó plantado al Alavés

El Levante ha criticado públicamente a Manu Vallejo por el plantón que le dio horas antes de que cerrase el mercado invernal. Su presidente, Quico Catalán, ha señalado públicamente al atacante, que terminó decantándose por el Alavés, exculpando al Valencia de lo sucedido. Una situación similar es la que vivió el conjunto vasco con un Achraf Hakimi, al que llegó a tener firmado cuando jugaba en el Real Madrid.

Achraf Hakimi recaló en el Borussia Dortmund y no en el Alavés

“El Alavés ha estado detrás de muchos jugadores que no ha podido incorporar y que han tenido una trayectoria profesional increíble. Siempre que no hemos podido ha sido porque realmente estaban lejos de nuestras posibilidades. Achraf, por ejemplo, llegó a estar en Vitoria y llegó a tener el contrato firmado con el Deportivo Alavés, y ese mismo año es traspasado al Borussia Dortmund. En el momento de la última firma surgió la venta directa de Danilo”, ha contado Sergio Fernández, director deportivo del club albiazul, en Radio Marca.

Cuestionado por los fichajes que terminan siendo un fracaso, ha señalado: “En el futbol no hay buenos o malos jugadores, hay buenos o malos rendimientos. En todos los grandes equipos hay grandes inversiones en jugadores extraordinarios y no tienen buen rendimiento, y eso no quiere decir que sean malos futbolistas. Puede suceder por adaptación, por conexión, por su situación personal, los compañeros...”.

Por último, Sergio Fernández aprovechó la ocasión para mostrar su confianza en que el Alavés logrará la salvación. “No tengo absolutamente ninguna duda de que el equipo ha recogido menos de lo que ha sembrado. Vivir con miedo tampoco es malo, porque le damos valor a las cosas. A partir de ahí, tenemos que remar y luchar para conseguir los objetivos, pero también hay que disfrutar. Creo que aquí disfrutamos poco de lo que cuesta tanto conseguir”, concluyó.