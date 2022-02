Tras renunciar a la Eurocopa manda un mensaje a Luis Enrique: Sí iría al Mundial

Iñigo Martínez atraviesa un momento dulce en el Athletic. El central está nominado a mejor jugador de LaLiga Santander del mes de enero y mira al futuro con optimismo. Tanto es así que pese a haber renunciado a jugar con la Selección la pasada Eurocopa, Iñigo Martínez ha pedido públicamente a Luis Enrique que le tenga en cuenta de cara al Mundial.

Cuestionado en una entrevista para el diario AS por su renuncia a España, el defensor señalaba: “La decisión no fue sencilla, no se tomó de un día para otro. La llevaba conmigo desde tiempo atrás, pero jugaba unas veces porque me tocaba y otras por lesión de algún compañero. Si hubiera sido por mí, habría parado incluso aquí, en el Athletic. Decidí acabar la temporada. Me dio pena viendo cómo compitieron en la Selección. No todos tienen la oportunidad de jugar una Eurocopa. Dejas pasar ese tren y cuesta asumirlo, pero lo ideal era eso. El torneo que hicieron fue espectacular y fue injusta la eliminación. Hay una gran Selección, con gente muy joven. Espero estar ahí y seguir yendo”.

Sobre sus intenciones de cara al Mundial de Catar, Iñigo Martínez añadía: “Lo que tengo que hacer es entrar en la lista. Si el seleccionador cuenta conmigo, acudiré. Y muy rápido, además”.

¿Por qué renuncio Iñigo Martínez a jugar con España la Eurocopa?

Preguntado al respecto recientemente en otra entrevista, el futbolista de 30 años manifestaba: “Sentía que no tienes esas ganas y fuerzas para competir. Llegas a entrenar, y no disfrutas como se debe en el fútbol. Hay que saber decir basta, hasta aquí he llegado y tengo que parar”.

Iñigo Martínez contó entonces cómo contó a Luis Enrique su decisión: “Sabía que con él no iba a haber ningún problema. Nos conocemos y seguro que él también habrá pasado momentos así. Nos entendemos bien. Me costó más coger el teléfono y hacer la llamada que decirle al míster lo que me pasaba. Había peleado mucho para estar en una cita tan importante. Tomar esa decisión fue duro, muy duro”.