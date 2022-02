Scolari cuenta cómo dio a conocer a Cristiano Ronaldo la muerte de su padre

Jose Dinis Aveiro falleció en 2005, a los 51 años, a causa de una insuficiencia hepática. El padre de Cristiano Ronaldo, al que éste apenas conocía, sufría un problema de adicción al alcohol que se originó a su regreso de la guerra de Angola. Scolari, que por aquel entonces era el seleccionador portugués fue el encargado de dar al delantero del Manchester United la trágica noticia.

“Fue muy duro y el momento en el que se creó una relación más allá de la de entrenador-jugador. Cuando nos llegó la noticia, antes de un partido contra Rusia, nadie sabía como decírselo y nadie quería hacerlo. Dije que yo me encargaría porque yo sabía lo que era perder a un padre. El mío había fallecido años antes. Fue muy triste, pero nos conectó como amigos. Al día siguiente, Cristiano jugó un gran partido y volvió a Portugal. Él pidió jugar”, cuenta el brasileño en una entrevista para Daily Mail. “No puedo hacer nada por mi padre hoy, así que jugaré mañana y me iré”, fue la contestación de Ronaldo a Scolari.

Scolari y la gran persona que es Cristiano Ronaldo

Sobre la figura de Cristiano Ronaldo, el brasileño destacó: “Es una máquina de hacer goles. Un tipo fantástico. Le vi en el Sporting por primera vez en 2003 y tiene más ganas ahora que entonces. Es una gran persona. Muchas veces no vemos lo buena persona que es fuera del campo. Me alegra mucho ver que sigue al más alto nivel aún”.

“Es el que más dedicación tiene. Puede que no sea el que más talento. El talento no es lo primero en lo que piensas cuando piensas en Cristiano. Es la dedicación lo que le ha convertido en lo que es hoy en día”, concluyó Scolari.