El Barcelona se debate entre dos porteros de LaLiga para la próxima temporada

El conjunto azulgrana tiene previsto hacer caja en verano por Neto aprovechando que el ex del Valencia entrará en su último año de contrato. Esto obligará al Barcelona a fichar un recambio para un Ter Stegen que está cada vez más cuestionado. Si recientemente hablábamos del interés del equipo catalán por Stole Dimitrievski, del Rayo Vallecano; Luís Maximiano, del Granada, es otra de las opciones que baraja su dirección deportiva.

Así lo asegura Mundo Deportivo, que señala que el Barcelona maneja muy buenos informes del portero de 23 años. Del interés del conjunto blaugrana en Luíx Maximiano ya hablamos en LAOTRALIGA el pasado mes de octubre. Su fichaje resultaría para el Barcelona más costoso que el de Stole Dimitrievski. El luso tiene contrato hasta 2025 y una cláusula de 25 millones de euros. Si bien el Granada estaría dispuesto a negociar por debajo de dicho precio, buscará hacer caja por un Luís Maximiano por el que pagó 4,5 millones al Sporting de Portugal, club al que deberá abonar medio millón más en verano.

El Barcelona, entre Luís Maximiano y Dimitrievski

Más asequible para el Barcelona resultará fichar a Stole Dimitrievski, que tiene una cláusula de 6 millones de euros con el Rayo Vallecano. Pese a que el guardameta de 27 años ha recibido suculentas propuestas en enero, ha optado por seguir en el conjunto franjirrojo, quién sabe si a la espera de un movimiento por parte del equipo catalán el próximo verano.

“Estoy enfocado en los partidos de esta temporada. Es lo que me interesa. Estoy agradecido porque he hecho algo bueno para que salga algo por mí, pero no dejo que me distraiga. Estoy enfocado en mi día a día”, reconoció el macedonio al ser preguntado por el interés del Barcelona recientemente. “Todos queremos jugar en un equipo grande, pero mi enfoque es trabajar y el día a día”, añadió Stole Dimitrievski.