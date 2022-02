Schweinsteiger desvela el menosprecio que le hizo Mourinho el día de su cumpleaños

El futbolista germano y el entrenador portugués coincidieron en el Manchester United. La estancia de Schweinsteiger en Old Trafford no fue como él esperaba y eso se debió, en gran medida, a José Mourinho. Y es que, el que fuera técnico del Real Madrid mandó al centrocampista a entrenar con el filial el día de su cumpleaños.

Noticias relacionadas Laotraliga. Oyarzabal habla sobre la posibilidad de fichar por el Athletic

Si bien a Schweinsteiger le fue bien en su primer año en el Manchester United con Van Gaal en el banquillo, la llegada de José Mourinho la temporada siguiente no fue beneficiosa para él. “Tenía muchas ganas de jugar bajos sus órdenes. Me había querido fichar dos veces cuando entrenaba al Inter y al Real Madrid”, comenzó contando en el podcast oficial del conjunto inglés.

Sobre su desencuentro con el luso, Schweinsteiger contó: “Fue muy extraño. Estaba en forma. Venía de jugar la Eurocopa. Sucedió el día de mi 32 cumpleaños. Llegué al vestuario y quería cambiarme, pero alguien me dijo que no podía entrar, que debía cambiarme y entrenar con el filial”.

“Estaba muy dolido porque nadie me dirigía la palabra. Luego hablé con Mourinho y me explicó algo que no entendí y que tenía que ver con la segunda lesión que tuve en mi primer año en Manchester”, prosiguió el alemán.

“Tenía mucho respeto por Mourinho, pero no entendía la situación ni por qué no me dejaba entrenar con el primer equipo”, añadió un Schweinsteiger que consiguió revertir la situación. “Se dijeron muchas cosas sobre mi profesionalidad que no son ciertas. Lo demostré siempre entrenando con el filial o en solitario”, señaló al respecto.

Mourinho se disculpó con Schweinsteiger

El entrenador del Manchester United terminó cediendo, aunque ya era demasiado tarde. “Se disculpó y me reconoció que había cometido un error. Lo agradezco, pero ya había perdido mi corazón y un poco de amor hacia el club”, concluyó Schweinsteiger.