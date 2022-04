Oriana Marzoli revela las conversaciones que ha mantenido con jugadores de LaLiga

Tras saltar a la fama gracias a Mujeres y Hombres y Viceversa, Oriana Marzoli participa en un nuevo reality. En él ha hablado de los jugadores de LaLiga Santander con los que ha mantenido conversaciones, entre ellos uno del Real Madrid.

Noticias relacionadas Televisión. La respuesta de Josep Pedrerol a los que le obligan a elegir entre ser catalán o español

“Si no me gusta, ¿para qué me lo voy a tirar?”

“No me he acostado con nadie importante. ¿He hablado con futbolistas? Sí, porque me han escrito. Pero es que si no me gusta, ¿para qué me lo voy a tirar? Qué pereza”, comenzó diciendo Oriana Marzoli en Celebrity Game Over de MtMad. “Me han escrito varios. Sólo uno me gustaba, muy guapo. Pero me enteré por unas amigas, como yo no sigo el fútbol ni nada, de que tenía mujer e hijo. Y es jovencito, ¿eh? Odio meterme en algo que ya está hecho, no me gusta eso”, añadió la venezolana.

Sin revelas su nombre, Oriana Marzoli señaló: “Él me escribió cuando estaba en el Real Madrid. He hablado con ese y con...”. “También me ha escrito el negro, ¿sabes? El de Italia… Es guapo pero yo no sabía que tenía mujer e hijos”, finalizó.

YA DISPONIBLE ❌ Capítulo 15



💥 Salen a la luz las conversaciones de Oriana Marzoli con varios futbolistas de primera división, casados y con hijos 💥#CelebrityGameOver https://t.co/bMSgMOO6Zg — mtmad (@mtmad) April 1, 2022

Oriana Marzoli estuvo en el Milan – Inter de Milán

Cabe señalar que Oriana Marzoli estuvo presente en el derbi italiano del pasado mes de noviembre celebrado en San Siro entre el Milan y el Inter de Milán. “No he sido nunca una súper entendida del fútbol pero reconozco que me ha encantado ir”, escribía en sus redes sociales junto a una fotografía del choque.