La respuesta de Josep Pedrerol a los que le obligan a elegir entre ser catalán o español

Si hace una semana era Santiago Cañizares el que no dejaba indiferente a nadie en su paso por Encuentros Inesperados, de Mamen Mendizábal, ahora ha sido Josep Pedrerol el que ha hecho lo propio. El periodista no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de la situación de Cataluña y ha cargado con dureza a los políticos que han tratado de dividir a los ciudadanos.

Noticias relacionadas Fútbol. El siguiente fichaje del Real Madrid llegará procedente del Real Mallorca

“No quiero que me obliguen a elegir entre ser catalán o español”

“Me he enfado mucho y me he cabreado mucho con los políticos por la situación de Cataluña. No voy a perdonar a los políticos que nos han enfrentado, que han provocado broncas en reuniones familiares. Por suerte eso se está tranquilizando. No quiero que me obliguen a elegir entre ser catalán o español, o que me den lecciones de catalanismo. Que me den lecciones de cualquier cosa me pone enfermo”, respondía Josep Pedrerol a una de las preguntas de Mamen Mendizábal.

La periodista también le cuestionó sobre el papel de la prensa a la hora de fomentar el odio. “Somos hermanitas de la caridad. Cuando enfrentas sentimientos, hay un problema. Pasa en la política y pasa en el fútbol. Al final es la consecuencia del sentimiento de pertenencia a algo y eso produce enfrentamientos”, contestó.

La lucha política por los 20 segundos de gloria.#EncuentrosOdio pic.twitter.com/QBf2Wrb31n — Encuentros Inesperados (@Inesperados) March 31, 2022

El alegato de Josep Pedrerol en favor de las redes sociales

El presentador y director de El Chiringuito y de Jugones, también rompió una lanza en favor de las redes sociales: “Hasta ahora la gente no podía contestarte y hemos ganado en eso. Ha habido comunicadores, políticos menos, que han abandonado las redes porque no soportan que les pinten la cara. Tenemos que aprender que los demás nos pueden contestar y te pueden retratar. Estamos en otra época y ya nos pueden retratar”.