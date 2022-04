Oscar de Marcos seguirá un año más en el Athletic

El jugador Oscar de Marcos desveló este miércoles que seguirá un año más como jugador del Athletic Club tras haber aceptado la oferta de la entidad rojiblanca al respecto.

“Tengo ya la decisión tomada, la he analizado mucho y la intención es que voy a seguir una año más. Hay que hablarlo entre las dos partes pero más o menos está todo dicho”, dijo Oscar de Marcos en una rueda de prensa en Lezama.

“Me ha costado tomarla mi tiempo, lo he necesitado. Era una decisión importante para mí y a veces necesitas analizar muchas cosas, le he dado las vueltas que creía que se necesitaba a nivel deportivo, mental y familiar y creo que la decisión correcta es continuar un año más”, explicó el jugador alavés, que, en la próxima, cumplirá su decimocuarta temporada en el primer equipo rojiblanco.

“Ellos querían que siguiese y yo he decidido que quiero seguir. No hay nada encima de la mesa, pero no hay problema porque ellos ya lo saben. Ya se lo había comunicado al club y por eso os lo digo a vosotros ahora”, dijo a los periodistas.

Oscar de Marcos (Laguardia/Álava, 14-04-1989), que mañana cumplirá 33 años, ha jugado con el Athletic un total de 451 partidos, lo que le hace el noveno jugador con más partidos disputados en la historia del conjunto rojiblanco, y ha marcado 35 goles.

Llegó al Athletic como delantero, después se retrasó a la posición de centrocampista y en los últimos años juega de lateral derecho.