Amor presume de haberle levantado un futbolista a Marta Riesco

La que fuera concursante de Gran Hermano, que en su día habló de Jesé Rodríguez, delantero de Las Palmas, lo ha hecho ahora de un nuevo futbolista. Si bien Amor Romeira no ha querido desvelar su nombre, si ha presumido de habérselo levantado a Marta Riesco, la ex de Antonio David.

Sobre la relación entre ambas, la canaria señalaba en Europa Press: “Hemos tenido nuestros más y nuestros menos porque ella también ha sido ‘guerrillera’ futbolística. A ella le encantan los futbolistas”.

Amor sobre Marta Riesco: “Como periodista deportiva tenía mucho morbo”

“A ella le encantaba un futbolista y a mí también. Siempre acabábamos con las greñas. Al futbolista me lo llevaba yo, aunque ella como periodista deportiva tenía mucho morbo. Su éxito era ese, el mío esta belleza tropical canaria”, añadió Amor Romeira sobre Marta Riesco.

La ex de Gran Hermano aplaudió la manera en la que Marta Riesco ha sabido moverse en televisión. “Es una manera muy inteligente. Es como si yo quiero contar que estoy liada con el hijo de Naty Abascal, pero saco un single y con esa excusa, me voy a presentarlo, termino de cantarlo y con la bobería, me he hecho publi y me he hecho una mini entrevista”, concluyó Amor Romeira.

Amor y su encuentro sexual con Jesé

Según la canaria, Jesé Rodríguez es uno de los futbolistas que ha sucumbido a sus encantos. “En la época que yo le conocí estaba buenísimo. Tenía 19 años y era un niñato divino”, contó. Sobre el encuentro sexual que mantuvieron en una discoteca, Amor Romeira reveló que fue “en el reservado de una discoteca que tenía los cristales tintados”. “Yo podía ver todo pero no me veían a mí”, agregó.

“Estábamos con un amigo de él y me preguntó si me importaba que mirara. A mí me daba igual pero si no hacía nada”, prosiguió Amor Romeira. “Mientras estábamos haciéndolo, el amigo me tocó la teta y dejé de hacerlo. Me cabreé, me indigné, me vestí y me fui. El amigo era... No quiero ser mala”, concluyó.