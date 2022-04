Vuelve a negarse a jugar con España: “No es mi selección”

Al igual que su compatriota Aymeric Laporte, Robin Le Normand podría ser convocado por España al no haber disputado todavía un partido oficial con Francia. Sin embargo, el central de 25 años de la Real Sociedad, que ya fue cuestionado al respecto el pasado mes de noviembre, se mantiene firme en su decisión y esperará a ser convocado por su país natal.

“Siempre he dicho, agradezco mucho a España, por la oportunidad que me ha dado a través de la Real y que en Francia no he tenido para jugar a nivel profesional. Nunca podré agradecerle al país todo esto, porque con la Real me han dado la oportunidad de cumplir mi sueño. Pero yo soy francés y así me siento, y mi objetivo es jugar con la selección francesa, que es mi selección”, ha dicho Robin Le Normand en el diario AS.

Ya el pasado mes de noviembre, al ser preguntado por una posible llamada de Luis Enrique, el defensor se apresuró a decir: “No, no, yo sólo quiero jugar con Francia. ¿España? Mi familia me mata. pero da igual que sea España o Alemania. Sólo quiero con Francia”.

Le Normand, no a España y sí a seguir en la Real Sociedad.

Robin Le Normand aprovechó la ocasión para jurar fidelidad a la Real Sociedad. “Pues mira, pienso que ese no es mi trabajo. Tengo gente en la que confío mucho que se encarga de eso y es su profesión. La temporada no está acabada, hay partidos muy importantes y estoy muy ilusionado con todo lo que nos viene. Estoy feliz en la Real, con el club y mis compañeros. Y esas cosas no las miro, porque solo me centro en hacer mi trabajo”, concluyó.