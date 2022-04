El equipo que ha descartado el fichaje de Luis Enrique

Siga o no al frente de la Selección tras el Mundial de Catar, el asturiano no será el próximo entrenador del Manchester United. El conjunto inglés, que tenía tanto a Luis Enrique como a Julen Lopetegui en su agenda, ha descartado el fichaje de ambos.

El Manchester United no cuenta con Ralf Rangnick de cara al siguiente curso y quiere confiar su nuevo proyecto a un nuevo técnico en verano. Pese a que el club británico se ha reunido con Mauricio Pochettino, actual entrenador del PSG, es el técnico del Ajax, Ten Hag, el mejor colocado para tomar las riendas de su banquillo. Habrá que ver, por tanto, si Luis Enrique renueva su contrato con la Selección ahora que ha sido descartado por el Manchester United según el Daily Mail. El Sevilla, por su parte, puede respirar tranquilo con Julen Lopetegui.

“Luis Enrique no quiere renovar su contrato con la Selección”

Cuestionado por el futuro del asturiano, Aitor Meana señalaba recientemente: “Viendo la relación fluida entre Luis Enrique y Rubiales, me sorprendería mucho que Luis Enrique se guardara la carta de su futuro hasta que termine el Mundial”. “Creo que la Federación ya sabe la decisión de Luis Enrique, y si no la sabe, la sabrá en breves”, continuó el periodista. “Algo ha pasado para que Luis Enrique no quiera renovar cuando se lo han ofrecido, pero no hay una ruptura personal. Eso permite a la Federación trabajar sin problema buscando un reemplazo”, finalizó Aitor Meana.

En la misma línea que Aitor Meana, Sique Rodríguez declaró: “No tengo ni idea de si lo tiene decidido ya. Creo que se irá después del Mundial, pero es simple opinión. Luis Enrique, cuando se fue del Barça, una persona que trabaja con él me dijo ‘no descartes que deje el fútbol y se vaya por la bicicleta por ahí’. Es un espíritu libre, y no se mueve demasiado por el dinero. El ego lo tiene bastante cultivado y es difícil saber hacia dónde quiere encaminar su futuro”.