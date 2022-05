Pipi Estrada desvela su sueldo como periodista deportivo en Onda Cero

El colaborador de El Chiringuito acudió el pasado viernes a la televisión para someterse a un polígrafo. Pipi Estrada desveló cuál era su sueldo como periodista deportivo en Onda Cero y como accedió a darle la mitad de éste a su exmujer cuando empezó a salir con Terelu Campos.

La hermana de ésta, Carmen Borrego, quiso saber por qué durante su relación, el periodista no pagó nada. “Cuando se produce el divorcio, yo le digo al abogado que le de a Teresa lo que pida. El daño público no se lo merece, ella era una persona anónima. Entonces, como yo no podía arreglar lo que hice, dije que le dieran lo que pedía”, comenzó diciendo Pipi Estrada en Sálvame Deluxe.

“Mi exmujer me pidió la mitad del sueldo. La mitad de mi sueldo en Onda Cero eran 2.500 euros. Por aquel entonces yo ganaba 5.000 euros al mes”, añadió.

Aún así Pipi Estrada afirmó que “pagaba algún gasto doméstico cuando vivía con ella”. “Tenía posibles, funcionaba muy bien económicamente, sus programas de Telemadrid funcionaban muy bien y estaban muy bien pagados”, agregó sobre Terelu Campos.

Terelu podría ser la responsable de la salida de Pipi Estrada de Onda Cero

Pipi Estrada fue despedido de la emisora poco después de su ruptura con Terelu Campos. Cuestionado sobre si ella fue la responsable, señaló: “No puedo afirmarlo, es una suposición mía. No puedo acusar, pero me baso en algo. Ella me deja en febrero y me despiden de Onda Cero un mes después. El presidente de Onda Cero, mi feje director, era muy amigo de María Teresa y de Terelu”.