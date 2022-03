Pedrerol despide a tres históricos de El Chiringuito

Fermín Canas, Manolo Salvanés y Borja Velasco, redactores del programa, dijeron adiós el jueves. Josep Pedrerol quiso dedicarles unas palabras tras su salida de El Chiringuito.

“Aquí estamos. Nos vamos de casa”, revelaron a la audiencia al final del programa. “Tened mucha suerte. ¿Ha merecido la pena esto?”, quiso saber Josep Pedrerol. “Cada segundo, de verdad”, reconocía Manolo Salvanés agradecido a El Chiringuito. “Esta es vuestra casa. Mucha suerte a los tres”, añadió Josep Pedrerol.

Los redactores han dicho adiós a El Chiringuito en redes sociales

Por su parte, en redes sociales, escribía Fermín Canas: “Termina mi etapa en El Chiringuito. Desembarqué hace más de 6 años con multitud de sueños por cumplir y hoy puedo decir se han hecho realidad. Una etapa que jamás olvidaré. Aún no sé dónde seguirá mi camino, llegarán nuevos retos y aventuras”.

Llegó el día. Hoy termina mi etapa en @elchiringuitotv. Desembarqué hace más de 6 años con multitud de sueños por cumplir y hoy puedo decir se han hecho realidad. Una etapa que jamás olvidaré. Aún no sé dónde seguirá mi camino, llegarán nuevos retos y aventuras. pic.twitter.com/bETmIdDQhF — Fermín Canas (@FerminCanas) March 11, 2022

“Querido Chiringuito. Hoy me despido de ti después de 6 años de experiencia y momentos imborrables que sé que me pasaré la vida recordando”, fue el mensaje que publicó Borja Velasco.

“Me abriste los brazos cuando solo tenía 21 años y me hiciste creer, luchar y madurar hasta ser quien soy hoy. Cuántas veces me he equivocado. Cuántas lecciones he aprendido”, continuaba.

“Recuerdo como si fuera ayer el primer encuentro contigo en la sala de reuniones, Josep. Papel, boli y a la historia de un estudiante que te convenció. Gracias por creer en mí, por dejarme cumplir un sueño y por enseñarme que hay que salir siempre a ganar”, escribía a Pedrerol.

“Y gracias a mis compañeros por cuidarme desde el primer día en lo profesional y en lo personal. Nos unió todo. Lo bueno y lo menos bueno. Qué grupo humano y qué manera de partirse la cara y sonreír a la vez. No puedo estar más orgulloso de vosotros”, concluía.

Gracias a ti y a todos los que sois tú, @elchiringuitotv 😢♥️. pic.twitter.com/OrK0rtzzmO — Borja Velasco (@borja_velasco8) March 11, 2022

Por último, Manolo Salvanés escribía: “Escribo ahora mismo las líneas más difíciles de toda mi vida. Se cierra un capítulos de más de 6 años de alegrías, de tristezas, de carcajadas y de lágrimas”.