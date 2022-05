La jugarreta que Pedrerol quiere que le haga el Madrid al Atlético si no le hace el pasillo

Si el Atlético debe hacer pasillo o no al Real Madrid se ha convertido en objeto de debate. También en El Chiringuito, donde Josep Pedrerol ha propuesto al conjunto blanco hacer una jugarreta al cuadro colchonero si no le homenajea como campeón de Liga.

Noticias relacionadas Laotraliga. Joaquín revela qué le dijo el Rey Felipe VI cuando le entregó la Copa

El presentador y director del programa el Atlético tiene que hacer el pasillo y, si no lo hace, “el Real Madrid debe ir a echarle de Europa”. “Cuidado con un Real Madrid – Betis, que a la cabeza te viene el pasillo”, añadía Josep Pedrerol.

“El Real Madrid está por encima de eso”, apuntaba José Félix Díaz descartando que el cuadro merengue fuera a hacer esa jugarreta. “Hablo del inconsciente”, se justificaba Josep Pedrerol.

La razón por la que el Atlético no quiere hacer el pasillo al Real Madrid

El último precedente entre ambos fue en la final de la Liga de Campeones de Lisboa 2014. Entonces el Real Madrid no hizo pasillo a un Atlético que acababa de proclamarse campeón de Liga. Si bien se trataba de otra competición diferente, el conjunto blanco no hizo el pasillo al Barcelona en 2018 cuando se enfrentaron en el Camp Nou una jornada después de que el equipo catalán ganase LaLiga. “No entiendo lo del pasillo y entonces no se va a hacer”, había avanzado previamente Zidane.

Ahora ha sido José María Giménez el que tras la derrota contra el Athletic 2-0 explicó que felicita al Real Madrid por el título conseguido, “que se lo merecen”, pero aseguró que los jugadores del conjunto rojiblanco respetan “mucho” a su afición en referencia a si el equipo hará pasillo de honor al campeón y su ‘eterno’ rival en el derbi en el estadio Wanda Metropolitano.

Oblak, por su parte, dejó lo de hacer el pasillo en manos del club. “Como capitán soy de los que no le gusta dar ni recibir el pasillos, pero el club decidirá y haremos lo que sea necesario”, señaló el guardameta del Atlético de Madrid.