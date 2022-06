Luis Suárez cuenta con dos pretendientes en LaLiga

El delantero de 35 años reconocía recientemente que tenía propuestas para seguir en España. Si semanas atrás hablábamos en LAOTRALIGA que el Sevilla quería ofrecer acomodo a Luis Suárez, ahora al uruguayo le ha surgido un nuevo pretendiente en LaLiga Santander, la Real Sociedad.

Desde argentina, que hablan del interés de Rivel Plate en el ex del Barcelona, señalan a estos dos equipos españoles como rivales en la puja por el charrúa. Además de Sevilla y Real Sociedad, según Tuttosport, la Fiorentina también estaría tratando de cerrar el fichaje de Luis Suárez.

Luis Suárez y las ofertas de Sevilla y Real Sociedad

Cuestionado recientemente por su futuro el atacante señalaba: “Uno dejó un legado muy grande en los equipos que dejó en España, pero me ha llegado alguna propuesta de equipos de acá y las estoy analizando. No estoy exigiendo jugar, quiero analizar el proyecto de competir”.

“Te juro que todavía no lo tengo decidido, hay muchas opciones, muchas propuestas y me decía mi cuñado que me van a volver loco, que me escriben mucho, yo tomo la decisión solo y llegado el momento que vea que algo me está convenciendo por mí, por la competición y por la familia, tomaré la decisión. China. Catar, Arabia... aún no está en mi cabeza. Te ríes porque hay gente que te dice seria una oferta... pero no pienso en el dinero, Europa es lo que más te llama. Te llaman de Sudamérica, de Brasil, de México, Argentina... Sinceramente mi mentalidad está para el nivel competitivo de acá, la cabeza la tengo acá”, agregó.