Un equipo de LaLiga, entre los candidatos a fichar a Luis Suárez

El uruguayo se despidió de la afición del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano tras el choque que enfrentó a su equipo con el Sevilla. Precisamente el conjunto hispalense podría ofrecer acomodo a Luis Suárez en su plantilla si el delantero de 35 años optase por seguir su carrera en LaLiga Santander. El ex del Barcelona también podría regresar a la Premier de la mano del Aston Villa, equipo al que entrena Gerrard, con el que coincidió en el Liverpool. Por otro lado, Luis Suárez podría iniciar una nueva aventura en la Serie A, donde le pretende el Inter de Milán.

En el caso del Sevilla, el equipo andaluz busca un recambio para un Anthony Martial que regresará al Manchester United tras su cesión. Además, el club de Nervión no descarta hacer caja por Youssef En-Nesyri, que tiene un gran cartel en la Premier. Fiche a uno o más delanteros el Sevilla en verano, poder reclutar en sus filas a un futbolista de la talla de Luis Suárez a coste cero es una opción muy atractiva para el conjunto hispalense.

La despedida de Luis Suárez del Atlético de Madrid

El uruguayo Luis Suárez y el mexicano Héctor Herrera recibieron el cariño del Atlético de Madrid en un acto de despedida que el club les organizó al término del partido ante el Sevilla (1-1). Ambos futbolistas, que abandonan el equipo madrileño al término de esta temporada, saltaron al césped con sus familias para ser recibidos por cuerpo técnico y plantilla rojiblanca, que les esperaban haciendo un pasillo.

Luis Suárez dijo que llevará al Atlético “en el corazón”. “Agradecer uno por uno a todos los hinchas del Atlético. Es impresionante el cariño que me brindaron desde que llegué. No lo voy a olvidar. Gracias también a los compañeros. Lo que tenía que hacer es devolver el cariño y para eso di el doscientos por ciento a un club que me abrió las puertas en un momento difícil. Gracias a la afición. Gracias uno a uno a todos ellos. Me quedo con la Liga que ganamos el año pasado, que lamentablemente no pudimos disfrutarla con la gente en el campo. Al Atlético lo llevaré siempre en el corazón. Aúpa Atleti”, dijo Luis Suárez desde el centro del campo del Wanda, mientras era ovacionado desde la grada.