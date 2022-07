Clerc firmará por dos temporadas con el Girona

El lateral zurdo de 30 años, sin equipo tras el descenso del Levante, tendrá una nueva oportunidad en LaLiga Santander. Y es que Carlos Clerc, que también jugó en el Espanyol y Osasuna, ya habría dado el visto bueno a la oferta por dos temporadas que le ha trasladado el Girona.

Noticias relacionadas Redes sociales. Tamara Gorro habla sobre los problemas sexuales que ha tenido con Garay

Cabe señalar que el defensor ya militó en el equipo catalán en la temporada 2015-2016. Carlos Clerc fue un fijo para Pablo Machín en el Girona y estuvo cerca de conseguir el ascenso a Primera División, algo de lo que le privó Osasuna en el playoff.

Las lesiones no han frenado el interés del Girona en Carlos Clerc

Poco después de confirmarse su salida del Levante, Carlos Clerc hacía público su malestar con el club: “Notaba en el entrenamiento algo raro, sentía que llegaba y me miraban como: Mira éste, la película que se ha montado’'. Y se lo dije al presidente que me molestaba y la sorpresa que me llevo es que el presidente pensaba lo mismo. Me dijo: ‘Me han dicho los servicios médicos que puedes entrenar y jugar. Y esto no me lo esperaba de alguien como tú”, denunciaba en Twitch.

“Fueron mis peores meses como jugador, por la lesión y porque tienes una lesión que nadie la reconoce. Eso es doble putada. Vas pegando palos de ciego, con dudas, con un club que en ciertos momentos te da la espalda es complicado”, añadía un Carlos Clerc que espera encontrar el respaldo que le faltó en el Levante ahora en el Girona.