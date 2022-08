Marcelo podría seguir en España jugando en Segunda División

Aunque el que fuera lateral del Real Madrid maneja una propuesta del Niza, podría seguir en España si acepta jugar en Segunda División. Y es que Las Palmas, que ya intentó sin éxito hacerse con Cesc Fábregas, querría ahora cerrar a Marcelo Vieira como su fichaje de renombre.

Noticias relacionadas Mercado de fichajes. El Real Madrid responde al ofrecimiento de Carlos Soler

Para hacerse con sus servicios, el conjunto canario ha ofrecido un contrato de larga duración, por dos temporadas más otra en función de variables, al futbolista de 34 años según El Nuevo Insular. Dicho contrato incluiría una suculenta subida de sueldo para Marcelo Vieira en caso de que Las Palmas lograse ascender a Primera División. A falta de días para que cierre el mercado, el brasileño sigue sin equipo tras su paso por el Real Madrid, con el que acabó contrato en junio.

La economía de Las Palmas podría frenar el fichaje de Marcelo como frenó el de Cesc

Cuestionado por el interés de su equipo en Cesc Fábregas, Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, señaló: “He estado con Cesc este fin de semana en Barcelona. Llevamos tres semanas hablando. Cesc está convencido, pero tiene muchos pretendientes. Nosotros somos un equipo de Segunda y convencer a un campeón del mundo con nuestra economía es complicado. Deportivamente tiene claro que la Unión Deportiva es una opción. Jugamos al fútbol. Nuestro cuerpo técnico nos da un plus. Me ha dado su palabra de que estamos por encima de otro competidor de otra Liga, que da mucho más dinero, y que tiene otros condicionantes”.

Días más tardes, antes de que se anunciase la llegada del ex del Barcelona al Como, adelantó: “Cesc Fábregas no jugará en Las Palmas. Llevamos tres semanas negociando, pero sus prioridades son otras”. ¿Conseguirá ahora Miguel Ángel Ramírez alcanzar un acuerdo con Marcelo Vieira para que juegue en Segunda División?