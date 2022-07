El presidente de Las Palmas comunica la decisión de Cesc Fábregas

Pese al optimismo que reinaba en el conjunto canario al respecto, el centrocampista no recalará en Segunda División. Así lo ha confirmado Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, al ser preguntado por Un Cesc Fábregas que se encuentra actualmente sin equipo tras haber terminado contrato con el Mónaco.

“Cesc Fábregas no jugará en Las Palmas. Llevamos tres semanas negociando, pero sus prioridades son otras”, señalaba Miguel Ángel Ramírez en la SER.

El presidente de Las Palmas era optimista respecto al fichaje de Cesc Fábregas

Recientemente, Miguel Ángel Ramírez había declarado: “He estado con Cesc este fin de semana en Barcelona. Llevamos tres semanas hablando. Cesc está convencido, pero tiene muchos pretendientes. Nosotros somos un equipo de Segunda y convencer a un campeón del mundo con nuestra economía es complicado. Deportivamente tiene claro que la Unión Deportiva es una opción. Jugamos al fútbol. Nuestro cuerpo técnico nos da un plus. Me ha dado su palabra de que estamos por encima de otro competidor de otra Liga, que da mucho más dinero, y que tiene otros condicionantes”.

Además, sobre la probabilidad de que Cesc Fábregas recalase en Las Palmas, llegó a decir: “De un 100%, las posibilidades de que venga son un 40. En las próximas 24-48 horas tendremos una respuesta. Se ha portado como un señor con nosotros y es un orgullo para nosotros”. Finalmente, Cesc Fábregas no regresará a España de la mano del conjunto canario. ¿Lo hará de la de otro equipo español o seguirá jugando en el extranjero?