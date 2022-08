Cristina Porta tiene nuevo novio y juega en Primera División

La periodista, que recientemente participó en Secret Story, donde inició una relación con Luca Onestini, tiene un nuevo novio futbolista. Y es que Cristina Porta ya estuvo antes con Borja Mayoral. Luis Pérez, que ha regresado a Primera División este verano de la mano del Real Valladolid, es el nuevo amor de la catalana.

El futbolista sevillano tiene 27 años y debutó en Primera División con el Sevilla. Antes de recalar en 2020 en el Real Valladolid, Luis Pérez defendió los colores del Jaen, del Elche y del Tenerife. Cristina Porta, por su parte, tiene 32 años. Y confirmó su relación con este futbolista de Primera División en ‘Ya es verano’. “Es una persona muy especial en mi vida”, dijo evitando decir su nombre. “Estoy súper feliz, muy ilusionada. Llevaba un tiempo estando muy triste... Agradezco que sea una persona de luz, que te hace la vida más bonita”, añadió Cristina Porta sobre Luis Pérez.

Cristina Porta recibió proposiciones indecentes de otros futbolistas

Recordando su trabajo como periodista deportiva, Cristina Porta señalaba meses atrás en una entrevista: “Es muy pesado. Muchos jugadores no te toman en serio. Es un mundo de hombres, te sientes inferior”.

“He tenido algún conflicto. Por ejemplo, decirle a alguien del fútbol con el que me llevaba bien que no quería tomar un café y que me contestaran: ‘Pues no te voy a contestar más’. No era un café, era otra cosa... A raíz de eso, cuando yo pasaba, me tapaba con la mano la cámara”, reveló. No obstante, Cristina Porta quiso matizar: “Otros futbolistas son súper respetuosos”.

Por último admitió que los hinchas tampoco se lo habían puesto fácil. “He hecho muchos reportajes con la afición, fuera de los estadios, he aguantado que me estuvieran piropeando. Me han llegado a tocar el culo. Eso no se lo hacen a un hombre. Todo esto me ha hecho desencantarme del fútbol”, concluyó Cristina Porta.