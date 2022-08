Murillo podría seguir en LaLiga de la mano del Elche

El conjunto ilicitano quiere cerrar su plantilla con la llegada de un central. Uno que gusta al Elche es Jeison Murillo, que ha regresado este verano a la Sampdoria tras tres años cedido en el Celta de Vigo, para afrontar su último año de contrato.

Noticias relacionadas Fútbol. El Atlético de Madrid cambia de criterio para poder retirar la placa a jugadores como Courtois

Esto es algo que querría aprovechar el equipo alicantino para hacerse con el defensor de 30 años. Jeison Murillo, que también jugó en el Granada, en el Valencia y en el Barcelona, vería con buenos ojos continuar en LaLiga Santander. Además, de hacerlo de la mano del Elche, coincidiría con sus compatriotas Johan Mójica y Palacios. Rubén Vezo, Víctor Laguardia o Álvaro González son las alternativas que baraja el conjunto ilicitano a Jeison Murillo según el diario AS.

A la espera de Murillo, el Elche ha presentado a Álex Collado

El nuevo centrocampista del Elche, Álex Collado, afirmó durante su presentación oficial que no hay mejor lugar que el club ilicitano para demostrar su verdadero potencial y su valía. El jugador catalán, que llega al club cedido por una temporada por el Barcelona, explicó que se decantó por la oferta del Elche tras mantener una reunión con el propietario del club, el argentino Christian Bragarnik, y el entrenador, Francisco Rodríguez.

“Salgo del Barcelona por la necesidad de seguir creciendo como futbolista. Un jugador lo que quiere es sentirse valorado, querido e importante y por eso estoy aquí”, indicó el centrocampista, quien dijo estar preparado para adaptarse a un club “luchador” en un año “bonito por el centenario” de la entidad.

“Vengo del Granada y me tocó sufrir allí. He crecido y madurado. Ya sé lo que es el Elche desde que entré en el estadio porque la gente me lo transmite”, comentó Álex Collado, quien se mostró convencido de que será un buen año para él y para el equipo.

El centrocampista desveló que Francisco le ha pedido que juegue en la banda derecha, si bien con libertad para moverse por el centro “para mostrar mis habilidades”.

“Me puedo adaptar a cualquier posición, pero por la derecha y hacia centro puedo tener chut y último pase”, explicó Álex Collado, quien admitió tener “muchas ganas” de debutar ante su afición y aportar su “granito de arena”.

Álex Collado elogió el nivel de la plantilla que ha confeccionado el club, a la que ve capacitada para lograr la permanencia y a partir de ahí “luchar por otros objetivos porque creo que el equipo puede dar más”.

El jugador, que renovó recientemente su contrato con el Barcelona hasta 2024, no quiso plantearse nada sobre su futuro más allá de esta temporada.

“Estoy centrado ahora en el Elche, el año que viene ya se verá”, dijo el barcelonés, quien aseguró que “todo el mundo quiere jugar en el Barcelona, pero si no voy a sentirme importante tendré que buscar minutos fuera”.