El Atlético, y no el Real Madrid, ha sido el equipo que ha contactado con Camavinga

El conjunto rojiblanco, que el pasado verano vendió a Rodri Hernández al Manchester City, fichó a Marcos Llorente al Real Madrid como recambio y también a Héctor Herrera. Además, tal y como ha reconocido el expresidente del Rennes, quiso a Eduardo Camavinga pese a que éste sólo tenía 16 años. Sin duda, tuvo un gran ojo el Atlético ya que el centrocampista despuntó la pasada temporada en la Ligue 1, donde disputó un total de 36 partidos.

El Atlético de Madrid quiso fichar a Camavinga con 16 años

“¿Contactos con el Real Madrid? Eso no es cierto y, eso que conozco muy bien a los dirigentes del Real Madrid. Pero sé, porque hubo total transparencia con sus representantes, que hubo acercamientos a nivel de interés. Pero yo, como presidente del Stade Rennais, nunca he sido contactado por el Real Madrid. Hubo contacto con el Atlético de Madrid, pero eso fue en junio de 2019, y cerré la puerta de inmediato porque no había forma de que Eduardo nos dejara”, ha dicho Olivier Letang en el programa Late Football Club.

De momento, Eduardo Camavinga ha sido relacionado con varios de los mejores equipos del mundo, especialmente con el Real Madrid, donde Zidane quiere tener a sus órdenes a su compatriota. No obstante, las altas pretensiones del Rennes, 60 millones de euros, han obligado al cuadro merengue a aplazar su fichaje por la crisis económica que ha propiciado el coronavirus. Además, Camavinga quiere seguir un año más en el Rennes para poder disputar con el equipo francés la próxima edición de la Liga de Campeones. El próximo verano entrará en su último año de contrato y su fichaje podría resultar más asequible. ¿Volverá el Atlético de Madrid a intentar hacerse con sus servicios?