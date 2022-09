Willian José reconoce que estuvo cerca del Valencia

Pese a que tras su exitosa cesión el Betis pagó 10 millones de euros a la Real Sociedad por hacerse en propiedad con Willian José, el conjunto verdiblanco no pudo inscribir al delantero de 30 años hasta horas antes de que cerrase el mercado. Es por ello por lo que el equipo andaluz valoró que saliese a préstamo al Valencia tal y como el brasileño ha reconocido en la última entrevista que ha concedido.

Sobre cómo vivió el tema de las inscripciones, Willian José confesaba en AS: “Fue un sufrimiento, una locura. Llegó un momento en que pensaba que no sería inscrito. Hablé con Pellegrini, que me pidió que esperara, que las cosas se arreglarían. Tuve bastante paciencia, trabajé en el día a día y no era fácil en esa situación. No había seguridad de jugar. Lo pasé muy mal, pero es pasado y estoy feliz ahora”.

“Quedando dos o tres días, hablaron conmigo diciéndome que podía ser complicado, pero tuve tranquilidad. Hablé con Pellegrini y me pidió esperar hasta el último momento, eso me dejó más tranquilo. Él consideraba que era importante. Mis compañeros, Antonio Cordón, el presidente... todos me dejaron más tranquilo y me entregaron confianza de que finalmente todo saldría bien”, añadía.

Willian José y el Valencia

“Yo estaba preocupado, no sabía si iba a poder ser inscrito. Tuve la opción de irme al Valencia como cedido por un año, pero finalmente todo salió bien porque tenía ganas de seguir aquí. Queremos hacer algo mejor aún en esta campaña”, concluía Willian José.