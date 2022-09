Kiko Matamoros habla de su relación con David Beckham

El tertuliano de Sálvame presumió en televisión de tener buena relación con muchos futbolistas. Uno de ellos es David Beckham, al que Kiko Matamoros pudo conocer cuando éste jugaba en el Real Madrid.

Noticias relacionadas Redes sociales. Así ha cambiado la mujer de Morata desde que iba al colegio

Después de comentar la presencia del inglés en la capilla ardiente de la Reina Isabel II, confesó: “Yo tuve la suerte de conocer a Beckham y tratarle”. “No sólo es guapo por fuera. Es un tipo extraordinario y lo digo de verdad. Para mí es una de las excepciones en el mundo del deporte, etc., con más humildad”, añadió Kiko Matamoros.

Beckham quiso conocer a Kiko Matamoros

Sobre cómo se conocieron, el tertuliano señaló: “Él y yo nos conocimos porque quiso él. Porque yo lo había defendido en un programa, que ya ni me acordaba de lo que había dicho. Y en el cumpleaños de otro compañero, de otro futbolista, me vio de lejos, vino como una flecha y me dio las gracias”.

“Desde entonces mantuvimos una relación estupenda hasta el punto de que me invitó a su casa cuando se fue”, concluyó Kiko Matamoros haciendo alusión a la salida de David Beckham del Real Madrid.

Kiko Maramoros salió en defensa de Sergio Ramos

El central del PSG y su mujer celebraron su décimo aniversario cerrando para ellos la Dior 30 Montaigne y el Museo Dalí. Sergio Ramos y Pilar Rubio se fotografiaron paseando por las distintas salas, imágenes que compartieron por redes sociales y que recibieron muchas críticas. Una de ellas fue de Marta López, aunque Kiko Matamoros, amigo de la pareja, no dudó en parar los pies a su compañera.

“Me parece de cateto lo que han hecho en un museo”, dijo Marta López en Sálvame al ver las fotografías que compartieron Sergio Ramos y Pilar Rubio. “No faltes al respeto de esa manera”, replicó Kiko Matamoros molesto con los términos empleados por la colaboradora.