La respuesta de Sampaoli al interés del Sevilla que no gustará a Lopetegui

El técnico de 62 años, que dejó el Sevilla tras una gran temporada para hacerse cargo de la selección argentina, podría regresar al equipo andaluz cinco años después. Y es que el de Jorge Sampaoli es, junto a Marcelino García Toral, uno de los nombres que baraja el conjunto hispalense por si decidiera prescindir de los servicios de Julen Lopetegui. Tras la derrota frente al Atlético de Madrid, el consejo de administración del Sevilla se ha reunido para debatir el futuro del vasco.

Jorge Sampaoli es el candidato ideal para varios miembros del consejo del club de Nervión según Estadio Deportivo. Dicho medio señala que la respuesta del argentino al interés del Sevilla habría sido: “Si el Sevilla me quiere, que me llame, pues ya tiene mi número”. Más respetuoso con Julen Lopetegui, Marcelino García Toral ha preferido no pronunciarse al respecto, ni confirmando ni desmintiendo el interés del conjunto hispalense.

Sampaoli sería el relevo de Lopetegui más factible para el Sevilla

Jorge Sampaoli se encuentra sin equipo tras haber dejado el Olympique de Marsella por diferencias con los directivos. Lo hizo tras dos temporadas en el equipo galo y tras proclamarse subcampeón, tras el PSG, en 2022. Marcelino García Toral, por su parte, optó por no renovar con el Athletic cuando Aitor Elizegi todavía era presidente. Y es que el técnico asturiano sabe que está bien posicionado para tomar las riendas de la Selección si Luis Enrique decide no seguir en el cargo tras el Mundial de Qatar. Por ese motivo Jorge Sampaoli sería una opción más factible para el Sevilla.

Lopetegui y su continuidad en el Sevilla

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, afirmó tras la derrota por 0-2 ante el Atlético de Madrid que no piensa en su “futuro”, aunque sigue cuestionado por los malos resultados de su equipo esta temporada, sino que está centrado “en recuperar jugadores y preparar bien el partido que nos toca”, el del miércoles, de nuevo en casa, con el Borussia Dortmund en la Champions.