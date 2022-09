El Atlético de Madrid se fija en Emiliano Martínez por si Oblak no renueva

Si bien el Atlético de Madrid tendría apalabrada la renovación de Jan Oblak, hasta que no se forme oficialmente, clubes como el PSG o el Manchester United amenazan con torpedearla. Es por ello por lo que el conjunto rojiblanco piensa en Emiliano Martínez como recambio.

El guardameta de 30 años renovó recientemente con el Aston Villa hasta 2027. Además, Emiliano Martínez ha jugado amor eterno al conjunto inglés. “Amo este club, lo he dicho desde el primer día, amo este club. Me encanta estar aquí, no quería ir a ningún sitio y se lo debo a los aficionados por haberme apoyado siempre, así que quiero devolvérselo. Cuando veo a los niños con mi camiseta en el campo y corean mi nombre me dan ganas de quedarme y me he enamorado de este club, y por eso no puedo dormir”, señaló en su día.

Simeone podría ser clave en la llegada de Emiliano Martínez al Atlético de Madrid

No obstante, según Daily Mail, Emiliano Martínez sería el elegido por el Atlético de Madrid si Jan Oblak no renovase y dejase el equipo a final de temporada. Internacional con Argentina, el meta podría ver con buenos ojos ponerse a las órdenes de Simeone. El Aston Villa, por su parte, ante la delicada situación que atraviesa, podría facilitar la salida de Emiliano Martínez al Atlético de Madrid.

Emiliano Martínez, que llegó a la Premier League en 2011 de la mano del Arsenal, conoce LaLiga Santander ya que estuvo cedido en la temporada 2017-2018 en el Getafe.