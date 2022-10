El Atlético contacta con Houssem Aouar dispuesto a torpedear su fichaje por el Betis

El centrocampista sólo ha disputado un partido con el Olympique de Lyon. El conjunto francés estaría castigando a Houssem Aouar por no haber renovado su contrato. Si bien el pasado verano el Olympique de Lyon iba a vender al galo al Betis, el equipo andaluz finalmente no pudo acometer su fichaje por un tema de límite salarial. Aún así, según se ha escrito, el club de las Trece Barras tendría un acuerdo con Houssem Aouar, que ya se habría comprado una casa en Sevilla. Pese a ello, el Atlético de Madrid ha contactado con el futbolista de 24 años dispuesto a torpedear su fichaje por el Betis.

🗣️ ¡@TomasFurest, sobre la posible llegada de Aouar!



🚨 “Aouar tiene un precontrato con el Betis. Me dicen que hasta tiene casa ya en Sevilla”



🙄 “A sus familiares, invitados por Fekir, se les ha visto ya por el Benito Villamarín”



📻 #LaJugadadeSevilla pic.twitter.com/oFD0Mrvbgf — JugadaSevilla (@jugadasevilla) September 26, 2022

Atlético de Madrid e Inter de Milán quieren evitar el fichaje de Houssem Aouar por el Betis

Así lo asegura Fichajes.com, que señala que además del cuadro colchonero, el Inter de Milán también ha sondeado a Houssem Aouar. Aunque éste tuviera un precontrato con el Betis, no podrá firmar con el equipo andaluz hasta el mes de enero. Una situación similar a la de Houssem Aouar la atravesó hace dos años Rui Silva. Sin embargo el luso se mantuvo fiel a su precontrato con el Betis pese a ser tentado con una mareante oferta por el Inter de Milán. ¿Hará lo mismo Houssem Aouar o se dejará seducir por la escuadra neroazzurra o por el Atlético de Madrid? Lo que parece claro es que no seguirá en el Olympique de Lyon y que, si el Inter de Milán no lo remedia, recalará a coste cero en LaLiga Santander.