El Valencia negociará el regreso de Bryan Gil en enero

El conjunto che, que trató sin éxito de retener al atacante en sus filas, regresará a la carga a por el futbolista del Tottenham. Si el cuadro londinense no volvió a ceder a Bryan Gil al Valencia fue porque no encontró recambio para él. No obstante, el ex del Eibar y el Sevilla permanece inédito en el presente curso. Así pues, el club de Mestalla y el Tottenham parecen condenados a entenderse en enero.

Bryan Gil estaría como loco por volver al Valencia y así lo demuestra en redes sociales. Muy atento a la actualidad de su exequipo, no dudó en dar ‘me gusta’ a la renovación de su amigo Hugo Guillamón por el conjunto che.

En su visita a Vallecas, el Valencia no perdió de vista a Alejandro Catena, central del Rayo Vallecano. Las limitaciones económicas del club de Mestalla convierten al futbolista de 27 años en una interesante opción ya que termina contrato en 2023 y podría recalar a coste cero en la capital del Turia.

El interés del Valencia por Alejandro Catena viene de lejos ya que Corona preguntó por él en los dos últimos mercados. El defensor ha rechazado la oferta de renovación que le ha presentado el Rayo Vallecano. De no alcanzar un acuerdo para ampliar su contrato, Alejandro Catena será libre para negociar con el Valencia y con los otros equipos de la Premier League que le pretenden a partir del próximo mes de enero.