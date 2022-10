Lopetegui ya negocia con un nuevo equipo

Tal y como contamos en LAOTRALIGA antes de que fuera despedido del Sevilla, el Wolverhampton quería al técnico vasco como recambio de Bruno Lage. Si bien Steve Davis y James Collins se sentarán en el banquillo del conjunto inglés frente al Chelsea, el club puede negociar ya con Julen Lopetegui.

Noticias relacionadas Selección. Dispuesto a volver a la Selección si Luis Enrique se lo pide

A favor de su llegada a la Premier League juega la participación de Jorge Mendes en el Wolverhampton. Lopetegui es una de las debilidades del agente portugués desde su etapa en el Oporto. Julen Lopetegui no podrá volver a entrenar en LaLiga Santander tras su salida del Sevilla, por lo que poner rumbo a Inglaterra es una opción atractiva para él. No obstante, si no hubiera acuerdo al respecto, el Wolverhampton piensa en Ange Postecoglu, entrenador del Celtic de Glasgow, y en Pedro Martins, sin equipo tras su salida del Olympiacos, como alternativas.

Lopetegui, dispuesto a volver al Sevilla pese a su despido

En la rueda de prensa en la que se ha despedido del Sevilla, Julen Lopetegui dejó la puerta abierta a volver en un futuro al club hispalense, en el que ha estado 3 años y 4 meses con 170 partidos dirigidos al equipo. “¿Por qué no? No sé que nos depara la vida, el Sevilla será un gran club siempre. No sé si nos volveremos a encontrar, pero sí sé que somos inseparables en el sentimiento”, aseveró Lopetegui, quien ya había señalado antes, en un corto y emotivo discurso, que se marcha “un sevillista más, de por vida”.