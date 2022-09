El Chelsea quiere sacar a Monchi del Sevilla

Monchi, director deportivo del Sevilla desde el año 2000, abandonó en 2017 el conjunto hispalense para probar fortuna en la Roma, que rescindió su contrato en 2019, año en el que regresó al equipo andaluz. Ahora es Todd Boehly, el nuevo dueño del Chelsea, el que quiere que Monchi lidere su nuevo proyecto.

Noticias relacionadas Televisión. Cristóbal Soria deja entrever en Twitter su adiós a El Chiringuito

No obstante, el de San Fernando no ha sido su primera opción. Todd Boehly lo intentó primero con Michael Edwards, director deportivo del Liverpool, y después con Christoph Freund, su homólogo en el Salzburgo. Ambos han dado calabazas al Chelsea y el nuevo propietario del cuadro londinense amenaza ahora la continuidad de Monchi en el Sevilla. También la de Andrea Berta en el Atlético de Madrid, que es la alternativa a Monchi que baraja el Chelsea.

Monchi y el mal inicio de temporada del Sevilla

Al igual que la de Lopetegui, hay quienes han cuestionado la continuidad de Monchi en el Sevilla tras el mal inicio de temporada del conjunto hispalense. Cuestionado al respecto, Monchi señalaba: “Hay que poner las cosas en un balance. No podemos decir que no está pasando nada, pero tampoco que la temporada se ha acabado. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad pero sin caer en la locura total de que esto no tiene solución. La plantilla tiene experiencia, es un vestuario unido y con ganas de conseguir cosas”.

“El Sevilla es un equipo ambicioso en todas las competiciones y vamos a intentar quedar entre los cuatro primeros. El inicio no ha sido bueno pero hay margen para poder mejorar, y en la Champions pasar la fase de grupos. Ninguno de los dos objetivos son fáciles aunque los hayamos conseguido con asiduidad y vamos a pelearlos hasta el último momento”, aseguró.