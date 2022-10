Amenazó a Munir con dejarle sin Mundial si no abandonaba el Sevilla

El Sevilla quería que Munir El Haddadi cumpliera el año de contrato que le restaba. Así lo ha reconocido el seleccionador marroquí Walid Regragui. También que amenazó a Munir con dejarle sin Mundial si no cambiaba de aires, lo que terminó propiciando su fichaje por el Getafe.

“El Sevilla no quería dejar ir a El Haddadi, le dije que tenía que irse; sino no estarás en el Mundial. Se fue al Getafe”, señalaba Walid Regragui en Radiomars.

No obstante, el seleccionador de Marruecos llevará al Mundial a futbolistas que no juegan: “Tengo elecciones que hacer. Elijo en relación a los jugadores que se adaptan mejor a mi sistema de juego. Hay jugadores en mi lista que no han jugado ni un minuto en su club, te lo digo al cien por cien. Hay cinco o seis que estarán por el ambiente del grupo”.

Munir y los jugadores del Sevilla que estarán en el Mundial

Si nada se tuerce, Munir El Haddadi estará en el Mundial de Qatar. También dos de los que fueron sus compañeros en el Sevilla como Bono y Youssef En-Nesyri. Sobre el mal momento de este último, Walid Regragui comentaba: “Si un hijo está enfermo, hay que ayudarle. Estará en el Mundial al cien por cien”.

Munir llegó al Getafe a coste cero procedente del Sevilla en verano. En lo que va de temporada ha disputado un total de seis partidos y ha anotado un gol. Actualmente sugre una lesión en los isquiotibiales que podría dejarle sin Mundial.