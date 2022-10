Pregunta a Samuel Lino si prefiere seguir en el Valencia o volver al Atlético de Madrid

El extremo brasileño Samuel Lino, que juega esta campaña en el Valencia cedido por el Atlético de Madrid, aseguró que ahora mismo está centrado en el club de Mestalla y aplazó a más adelante cualquier decisión sobre su futuro.

“Yo quiero estar concentrado en el Valencia y jugar aquí hasta el final de la temporada. Pienso en el Valencia ahora, del futuro hablaremos después”, señaló preguntado por si le gustaría que el club de Mestalla tratara de comprarlo.

También se le preguntó qué elegiría si el Atlético de Madrid le permitiera decidir entre repetir una cesión la temporada que viene o regresar a su disciplina, de la que salió por su condición de extranjero y para buscar minutos, algo que sí tiene en el Valencia.

“Es una pregunta muy difícil porque son dos grandes clubes. Yo estoy centrado en el Valencia, tengo contrato con el Atlético pero mi corazón estará ahora en el Valencia. En el Atlético pensaré después, quiero estar concentrado y hacer una buena temporada”, afirmó.

Samuel Lino, no obstante, señaló que nadie del Valencia se ha dirigido a él para realizarle ningún planteamiento. “Nadie del club ha hablado conmigo pero la temporada acaba de empezar”, apuntó.

También dijo que no ha mantenido contacto con el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, desde que dejó la entidad madrileña. “Con Simeone no he hablado desde que salí y me despedí. Me dijo unas palabras positivas y seguimos cada uno nuestro camino”, recordó.