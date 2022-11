Luis Enrique y su postura sobre el sexo antes de los partidos

El seleccionador nacional sigue respondiendo todo tipo de preguntas de los aficionados. En una de ellas, un espectador preguntó a Luis Enrique por su postura sobre el sexo antes de los partidos. El asturiano ha hablado de su postura como entrenador y también de lo que hacía durante su etapa como futbolista, donde defendió los colores de Sporting de Gijón, Real Madrid y Barcelona.

“Es algo muy normal. No le doy importancia. Mientras no te pegues una bacanal...”, decía sobre el sexo Luis Enrique. “Con los clubs están en su casa y me preocupa cero si lo hacen o no. Si lo hacen es porque les va bien”, continuaba el seleccionador. “Con sentido común, cada uno con su mujer o con quien quiera. Entra dentro de la normalidad”, añadía Luis Enrique.

Sobre su etapa como futbolista, agregaba: “El sexo lo considero importante y de jugador siempre que podía, con mi mujer, hacía lo que teníamos que hacer”.

Además de Luis Enrique, Simeone fue preguntado por el sexo antes de los partidos

Antes que Luis Enrique, Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, abordó la cuestión del sexo antes de los partidos. Preguntado al respecto en El Hormiguero, el argentino afirmó: “Hacer el amor antes de un partido te beneficia en todo. Seguro. Después es peor... estás cansado”.

Trancas y Barrancas consiguen la máxima sinceridad de @Simeone en su ‘Rueda de prensa ibérica deportiva’ #SimeoneEH pic.twitter.com/CmHTgYOL9k — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 31, 2022

Sobre las cosas que tenía prohibidas a sus futbolistas, Simeone añadió: “Lo único que les reclamamos es esfuerzo. Mientras corran no pasa nada”.

Por su parte, sobre las salidas nocturnas, Simeone manifestó: “Ellos están en una etapa de juventud. Todo se puede hacer en su debido momento. Ellos lo saben y se manejan bien”.