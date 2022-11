Desvelada la cantidad que le costó al Sevilla echar a Lopetegui

El conjunto hispalense se lo pensó varias veces antes de prescindir del técnico vasco. Y es que, con contrato en vigor hasta 2024, al Sevilla le resultaba costoso echar a Julen Lopetegui. Afortunadamente ambas partes llegaron a un acuerdo para separar sus camino, algo que ha facilitado al que fuera entrenador del Real Madrid hacerse cargo del Wolverhampton.

Según Estadio Deportivo, el Sevilla ha pagado 10 millones de euros a Julen Lopetegui por su despido. Cabe señalar que su sueldo era de 12 millones por temporada. Es decir, que Julen Lopetegui ha renunciado a cobrar la siguiente campaña, a la que tenía derecho, y a parte de ésta.

El citado medio añade que la llegada de Jorge Sampaoli y de su equipo ha tenido un gasto para el Sevilla de 5 millones. Es decir, que el cambio de entrenador ha tenido un coste para el club de Nervión de 15 millones de euros, algo que reducirá su capacidad de reforzarse en el mercado invernal.

Lopetegui, dispuesto a volver al Sevilla

En la rueda de prensa en la que se despidió del Sevilla, Julen Lopetegui dejó la puerta abierta a volver en un futuro al conjunto hispalense, en el que ha estado 3 años y 4 meses con 170 partidos dirigidos al equipo. “¿Por qué no? No sé que nos depara la vida, el Sevilla será un gran club siempre. No sé si nos volveremos a encontrar, pero sí sé que somos inseparables en el sentimiento”, aseveró Lopetegui, quien ya había señalado antes, en un corto y emotivo discurso, que se marcha “un sevillista más, de por vida”.