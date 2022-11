Hierro le dice a Casillas lo que media España piensa: “Estás haciendo el ridículo”

El que fuera guardameta del Real Madrid y de la Selección sigue dando de qué hablar en redes sociales. En su último vídeo de TikTok, Iker Casillas ha contado con la presencia de Fernando Hierro, al que se ha referido como su mayor ‘hater’.

Y es que Hierro ha tenido el valor de decirle a Iker Casillas lo que muchos piensan, que está haciendo el ridículo en TikTok. Según Fernando Hierro, es un antiguo que se quiere modernizar.

Los líos de Iker Casillas en redes sociales

Iker Casillas fue duramente criticado cuando dijo en Twitter: “Espero que me respeten: soy gay. Feliz domingo”. También Carles Puyol se vio envuelto en la polémica tras responderle: “Es el momento de contar lo nuestro, Iker”. Ambos se vieron obligados a pedir perdón. En el caso de Casillas, escribió: “Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB”. Puyol, por su parte, comentó: “Me he equivocado. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que puede haber herido sensibilidades. Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQA+”.

Desde entonces, cada movimiento de Iker Casillas en redes sociales ha sido mirado con lupa. Tanto es así, que harto, el de Móstoles escribió: “Te van a criticar por lo que eres, por lo que no eres y por lo que creen que eres. Seguramente, también por lo que haces o por lo que dejas de hacer. Y ya por último, por lo que dices…y por lo que no dices!!! TÚ VIVE COJONES!”.

El consejo de Hierro a Iker Casillas

Ahora Fernando Hierro le ha dado un buen consejo de amigo: “Vuelve a ser normal”.