Luis Enrique desvela el nombre del futbolista español que no quiere verle ni en pintura

Estando ya en Qatar, Luis Enrique no dudó en desconvocar a José Luis Gayà, que tras caer lesionado le tocará ver el Mundial desde casa. Pese a que el lateral ya se entrena con el Valencia, sin opción de jugar los dos primeros partidos del torneo, el asturiano optó por reemplazarle por Alejandro Balde, una decisión que ha reconocido que es injusta y por la que cree que ahora José Luis Gayà no querrá verle.

Según señalaba Luis Enrique en Twitch: “Desgraciadamente, habrá jugadores que no jueguen ni un minuto. Se lo he dicho desde el primer día. Por ejemplo, en la última Eurocopa se quedó sin jugar Diego Llorente, lo lamentamos mucho. Es una situación muy difícil de gestionar. Todavía me acuerdo mucho de José Luis Gayà, le mando un fuerte abrazo aunque aún no querrá verme ni en pintura. Nos acordamos mucho de él”.

Así explicó Luis Enrique su decisión de desconvocar a Gayà

“Lo de Gayá responde a lo que pasa en todos los países, tengo que tomar decisiones y con el corazón elegiría que estuviera pero con la cabeza, tanto doctores como personas externas que consulté, me dijeron que era una lesión de quince días y no podía jugar los dos partidos de los tres al cien por cien, ni iba a estar de ninguna manera al máximo”, explicó Luis Enrique en rueda de prensa.

“Tengo que tomar una decisión pensando en el equipo. Si hago lo que merece Gayá y lo que quieren los de Valencia, lo mantendría en la convocatoria, pero si Jordi Alba tiene un golpe y estoy dos partidos sin lateral izquierdo, ¿qué se diría del seleccionador?”, prosiguió el día que habló al respecto.

“No hubiera hecho lo mismo con otro que no sea lateral porque es la única posición en la que no puedo esperar a nadie, porque nadie se puede adaptar a lo que hace un lateral izquierdo que defienda, que haga de extremo, que ataque la profundidad, que tenga perfil defensivo y ofensivo”, añadió Luis Enrique.

“Ha tenido mala suerte Gayá. Si llega a ser pivote central estaría convocado aquí y le esperaría hasta el último partido. Lo siento en el alma porque José es un fenómeno, me cae de maravilla y le tengo muchísimo aprecio, pero tengo que anteponer a mis sentimientos lo que piensa la cabeza de un seleccionador. Ha tenido muy mala suerte solamente viendo como se lesiona, torciéndose el tobillo solo tras un centro. Lo siento mucho, mandan las leyes de universo. Ahora lo ve todo negativo pero en el futuro podrá sacar algo positivo”, concluyó sobre lo sucedido con Gayà.