Pau Torres desvela a Broncano que rechazó una oferta millonaria de este equipo

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el central de 24 años del Villarreal rechazó una jugosa oferta del Tottenham en verano. Así lo reconoció el propio Pau Torres a David Broncano durante su visita a La Resistencia.

“Este verano me llamó mi representante y me dijo que había una oferta importante del Tottenham, de más de lo que cobro ahora”, comenzó diciendo el defensor.

“Pero como juego en el equipo de mi pueblo que pocos jugadores lo hacen, decidí quedarme donde soy feliz”, añadió Pau Torres justificando su permanencia en el Villarreal.

"Como juego en el equipo de mi pueblo, decidí quedarme donde soy feliz" 👏👏#LaResistencia @pauttorres pic.twitter.com/Ej0UXc8ZGm — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) January 11, 2022

Así explicó Pau Torres sus calabazas al Tottenham en verano

El internacional, a su regreso de vacaciones tras haber disputado la Eurocopa y los Juegos Olímpicos con la selección española, afirmó que fue informado del interés del Tottenham en su contratación, pero que su ilusión pasaba por quedarse en el club de su ciudad y vivir una campaña “apasionante” con presencia en la Liga de Campeones.

“Siempre he tenido claro lo que quería era seguir en el Villarreal y, por ello, la decisión de seguir fue muy rápida”, prosiguió en rueda de prensa Pau Torres, quien consideró que su decisión, como todas, es respetable y que estaba contento con la que había adoptado.

El vacile de Pau Torres a Piqué

El central del Villarreal reconoció a Broncano que el futbolista del Barcelona era su ídolo y contó a éste que no habían coincidido en la Selección: “El justo lo dejó y aparecí yo. Igual si Piqué no lo hubiera dejado no habría aparecido yo”.

“Estoy muy agradecido porque hayas dejado la puerta de la Selección entreabierta y haya llegado yo como un búfalo y que tengo más ritmo que tú en el FIFA”, agregó Pau Torres mandando un recado a Piqué.