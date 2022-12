Osasuna confirma su interés por Alejandro Catena

El central de 28 años será libre para negociar con otros equipos a partir de enero. El Rayo Vallecano no ha llegado a un acuerdo con Alejandro Catena para su renovación y, aunque no se descarta que pueda hacerlo, el defensor escuchará a otros clubes. Un equipo en LaLiga Santander dispuesto a intentar su fichaje sería Osasuna.

Así lo asegura el diario AS, que señala que desde el cuadro rojillo no esconden su interés por Alejandro Catena. Eso sí, Osasuna no se lanzaría a por él en el mercado invernal. Sólo lo haría si finalmente David García termina abandonando el equipo. Y es que, aunque el central de 28 años renovó recientemente hasta 2026, su cláusula en Osasuna se ha mantenido en 20 millones de euros. Dicha cantidad estaría dispuesta a abonarla por él el Wolverhampton de Julen Lopetegui. No obstante, Felipe, del Atlético de Madrid, sería una opción mucho más asequible para el conjunto inglés.

El plan de Osasuna con Alejandro Catena

De ser David García el elegido por el Wolverhampton, Osasuna buscaría alcanzar un acuerdo con el Rayo Vallecano por Alejandro Catena. De ser otro el elegido, Osasuna negociará directamente con Alejandro Catena para hacerse con sus servicios a coste cero de cara al siguiente curso.

Esta temporada el madrileño ha disputado 14 partidos con el Rayo Vallecano en los que ha anotado un gol y ha repartido una asistencia. En total, Alejandro Catena acumula 137 encuentros y 10 tantos desde que llegase al conjunto franjirrojo en 2018.