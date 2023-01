Un futbolista del Atlético se tatúa el cuello en honor a su novia

Rodrigo de Paul, centrocampista del Atlético de Madrid, ha querido tener un detalle con su novia, la cantante Tini Stoessel. Es por ello por lo que en su honor se ha tatuado en el cuello dos mariposas.

Este animal ha sido muy importante en la carrera de Tini Stoessel. A menudo, la cantante hace referencia a las mariposas en sus videoclips o en su vestuario. Además estás han tenido gran importancia en su último disco y en especial en el tema Fantasi. Ahora han quedado tatuadas en el cuello de Rodrigo de Paul, que ha querido agradecer así a su novia lo importante que ha sido para él durante el Mundial de Qatar.

El agradecimiento de Rodrigo de Paul a su novia

Antes de proclamarse campeón del torneo, el futbolista del Atlético de Madrid escribió en redes sociales a Tini Stoessel: «Esta foto es después de Arabia.. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, ¡sin que te importe nada! Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo».

«Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí», continuó diciendo Rodrigo de Paul a su novia.

«Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día. Y acá estamos, cumpliendo la palabra... En poco te abrazo, espéreme un poquito más. Gracias, te amo», concluyó el centrocampista del Atlético de Madrid.