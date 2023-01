El movimiento que acerca a Luis Enrique a este equipo de LaLiga

Joao Félix está cerca de salir cedido rumbo al Chelsea. Lo hará hasta final de temporada en una opción que reportará 11 millones de euros al Atlético de Madrid. El Chelsea, por su parte, no tendrá una opción de compra por Joao Félix. Y es que el conjunto rojiblanco no se desprenderá de él hasta que no sepa si Simeone sigue o si llega Luis Enrique en su lugar.

Noticias relacionadas Mercado de fichajes. El Atlético se suma al Real Madrid en la puja por este crack

El técnico asturiano, al que Miguel Ángel Gil Marín ya lanzó un guiño durante el pasado Mundial, se ha convertido en una opción para el Atlético de Madrid tras su salida de la Selección. Sobre él, el consejero delegado del club colchonero manifestó: «Me gusta mucho en lo personal y en lo profesional. Creo que tiene el talento para entrenar a cualquier equipo de nuestra Liga. Está claro que suma para todos. Para los medios de comunicación, para los jugadores y para los clubes porque ofrece rendimiento. Creo que es bueno».

Y agregó sobre Luis Enrique: «Creo que el aficionado del Atlético tiene en la mente a Diego. ¿Qué pasará en el futuro? Ni Diego ni nosotros lo sabemos. Los dos hemos crecido mucho». Y es que Simeone difícilmente seguirá en el Atlético de Madrid si el club no se clasifica para la próxima edición de la Liga de Campeones. De momento, el equipo es quinto fuera de los puestos de Champions.

Luis Enrique espera al Atlético de Madrid

Las arcas del club ya se han visto mermadas después de que el Atlético de Madrid haya quedado eliminado de competiciones europeas esta temporada. Simeone tiene el sueldo más elevado de la plantilla y no dudará en echarse a un lado si no cumple el objetivo pese a tener contrato hasta 2024. Luis Enrique, que cobraba 3 millones de euros de la Federación por los más de 40 brutos que ingresa Simeone en el Atlético de Madrid, se mantiene a la espera. Lo mismo hará Joao Félix en el Chelsea.