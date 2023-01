El Atlético se suma al Real Madrid en la puja por este crack

Si recientemente trascendía que Ancelotti había solicitado al Real Madrid el fichaje de Nicolo Zaniolo, ahora lo ha hecho que el Atlético se ha sumado a la puja por el atacante de 23 años de la Roma. Tras los pasos del italiano también estarían el Borussia Dortmund, la Juventus y el Milan.

Así lo asegura La Gazzetta, que señala que todos estos equipos tratarán de aprovechar que el próximo verano entrará en su último año de contrato para hacerse con este futbolista de 1,90 de estatura. Por él podría mover ficha ya el Atlético de Madrid siempre y cuando logra desprenderse de Joao Félix en el mercado invernal. Y es que Nicolo Zaniolo sería un recambio ideal para el portugués. En lo que va de temporada el italiano ha disputado 15 partidos con la Roma y ha anotado 2 goles y ha repartido 3 asistencias.

Nicolo Zaniolo podría ser el recambio de Joao Félix en el Atlético de Madrid

Nicolo Zaniolo podría ser el recambio de un Joao Félix por el que el Manchester United ya ha movido ficha. El conjunto inglés ha ofrecido 4 millones de euros al cuadro colchonero por el futbolista de 23 años. Otro club interesado en Joao Félix sería el Arsenal, aunque recalar en el equipo que dirige Mikel Arteta no sería una opción atractiva para el luso según trascendió recientemente.

En lo que respecta al Manchester United, su primera oferta no ha resultado atractiva para el Atlético de Madrid. Consciente de que no hay club que pueda hacer frente a su traspaso en el mercado invernal, el cuadro colchonero está abierto a dejar salir a Joao Félix en calidad de cedido pero no por una cantidad tan baja. Ya en su día, Álvaro Morata jugó a préstamo durante dos campañas en la Juventus, una operación que reportó al Atlético de Madrid 20 millones de euros. Ahora, el conjunto rojiblanco pide 10 millones al equipo que quiera hacerse con Joao Félix en calidad de cedido hasta final de temporada.