Enes Ünal quiere ser el sustituto de Joao Félix en el Atlético de Madrid

Ni Borja Iglesias ni Memphis Depay, el elegido por el Atlético de Madrid para cubrir la salida de Joao Félix al Chelsea podría ser Enes Ünal. Sobre el interés del conjunto rojiblanco por el delantero del Getafe ya hablamos en LAOTRALIGA el pasado 2 de noviembre. Ahora ha sido el padre de Enes Ünal el que lo ha confirmado asegurando que su hijo quiere jugar en el Atlético de Madrid.

«Conozco el interés del Atlético por Enes, no es algo nuevo de este mercado, lo hicieron también el pasado verano. Enes tiene un gran respeto por el Getafe y tiene un contrato firmado con el club. Si el Getafe llegara a un acuerdo con el Atlético, a Enes le gustaría jugar de rojiblanco. Enes conoce la Liga española a la perfección, y es totalmente consciente de lo que significaría jugar para un equipo como el Atlético. Pero sabemos también que el Getafe no esperará mucho. Si no recibe una oferta antes del final de esta semana será imposible, porque el Getafe necesitaría tiempo para adquirir un sustituto. Así está la situación», señalaba Mesut Ünal en AS.

¿Cuánto costaría Enes Ünal al Atlético de Madrid?

En principio el Getafe no quiere perder a Enes Ünal a mitad de temporada, por lo que se remitirá a su cláusula de 30 millones de euros ante el interés del Atlético de Madrid. No obstante, si el futbolista quiere vestir de rojiblanco, el conjunto azulón podría dar luz verde a su salida por una cantidad cercana a los 20.