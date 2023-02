El Inter de Milán se interpone en la renovación de Guido Rodríguez con el Betis

Cerrado el mercado invernal, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, las prioridades del Betis son renovar a Guido Rodríguez y fichar a Houssem Aouar. En lo que respecta a la continuidad del centrocampista, con contrato en vigor hasta 2024, el Inter de Milán tendría previsto pujar por el argentino.

Así lo asegura Calciomercato. No obstante, pese al interés del Inter de Milán, Guido Rodríguez se mostraba recientemente abierto a prolongar su contrato con el Betis: «Es un honor para mí estar jugando aquí. Ya dije lo que disfruto ahora viviendo aquí en Sevilla. Sé que están en contactos y, además, mi agente está llegando a Sevilla. Ellos están hablando y hablarán personalmente. A mí, me tiene muy tranquilo. Siempre estuve igual, es cuestión de que empiecen las charlas y las cosas vayan bien. Hay muy buena relación. Estoy con la idea de seguir aquí», manifestó el futbolista argentino.

El Inter de Milán, obligado a emocionar a Guido Rodríguez para sacarle del Betis

A su vez, el pasado verano, Guido Rodríguez justificó así su continuidad en el Betis: «En realidad, lo que quiero hacer es competir, seguir consiguiendo cosas con el Betis y estoy confiado de que manteniendo el plantel como está podemos hacerlo, es muy importante». Y añadió: «No me daba esa emoción irme, no me daba ese miedo, me lo daba quedarme acá, me generaba esa ilusión quedarme en el Betis y acá estoy, por una temporada más, disfrutando con todos». ¿Conseguirá el Inter de Milán emocionar a Guido Rodríguez para que se plantee un cambio de aires?