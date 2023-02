El Betis trabaja en el fichaje de Houssem Aouar

Tras el cierre del mercado invernal, renovar a Guido Rodríguez y fichar a Houssem Aouar se han convertido en objetivos prioritarios para el Betis. El conjunto verdiblanco ya trató de hacerse con este último el pasado verano. Sin embargo no terminó de concretarse ninguna salida con la que financiar su fichaje. Es más, por ello el Betis tuvo problemas para inscribir a varios de sus futbolistas.

Ahora el club de las Trece Barras lo tendrá más fácil para hacerse con Houssem Aouar, y es que termina contrato con el Olympique de Lyon a final de temporada, por lo que es libre para negociar con otros equipos desde enero. De alcanzar un acuerdo con el Betis, reforzaría su plantel a coste cero de cara al siguiente curso.

Houssem Aouar podría tener un precontrato con el Betis

Según se publicó hace tiempo, la familia de Houssem Aouar estuvo hace meses en Sevilla viendo al Betis en el Benito Villamarín. El centrocampista de 24 años habría comprado una casa en Sevilla y tendría un precontrato con el Betis.

Pese a que Houssem Aouar ha estado gran parte de la temporada castigado por no renovar, el Olympique de Lyon le ha utilizado en 9 partidos y ha anotado 1 gol.

Sobre su no fichaje, su sobre los fichajes fallidos de Héctor Bellerín y de Dani Ceballos, Ángel Haro, presidente del Betis, comentó: «Este año era inviable por el artículo 100. Al estar excedido nuestro límite teórico no tendría sentido, porque el esfuerzo tendría que ser por cuatro para mantener a la plantilla. Por eso el objetivo era mantener el colectivo. No tenia sentido incorporar a alguien y dejar de inscribir que han conseguido este éxito. El mercado que viene son libres, sabéis que han manifestado claramente su interés por el Betis. Hablaremos cuando llegue el momento».