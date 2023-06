Andoni Iraola da el sí a un equipo de LaLiga

Tras su salida del Rayo Vallecano, Andoni Iraola se ha garantizado seguir su carrera en LaLiga Santander. Si bien equipos como el Olympique de Marsella, el Celtic y el Leeds están interesados en hacerse con sus servicios, de no alcanzar un acuerdo con ninguno de estos equipos, el vasco entrenará al Almería la próxima temporada.

Así lo asegura el Diario de Almería, que señala que el equipo andaluz ha presentado una oferta irrechazable a Andoni Iraola. Al igual que el vasco ha decidido no continuar al frente del Rayo Vallecano, Rubi ha decidido no seguir en el Almería tras lograr la permanencia. Para relevar al catalán, de poner rumbo Andoni Iraola al extranjero, las alternativas que maneja el equipo rojiblanco son Rubén Albés (Albacete), Eder Sarabia (Andorra), Vicente Moreno (Al-Shabab) y García Pimienta (Las Palmas).

¿Por qué Iraola no sigue en el Rayo Vallecano?

Tras el último partido del Rayo Vallecano, Andoni Iraola confirmó en rueda de prensa: «No voy a continuar el año que viene como entrenador, no quiero que sea una rueda de prensa de despedida. Ayer, se lo comuniqué a los jugadores, que eran los primeros que debían enterarse. No es de un día para otro. Se venía barruntando y no le pilló por sorpresa al club. Al final, retomamos por dar oficialidad a esta no continuidad. Le estoy agradecido al club porque lo han intentado hasta el final. No ha habido negociación. No se ha hablado del año que viene, ni de cifras, ni nada. No es por un motivo. Llevo tres años muy a gusto y tengo muy buen sabor de boca. Es el momento adecuado. Llevan los jugadores tres años escuchándome y un cambio para todos nos puede venir bien».