Álvaro Morata rechaza una mareante oferta y ya sabe dónde jugará la próxima temporada

Aunque días atrás se daba por hecho que Álvaro Morata seguiría los pasos de su amigo Nacho Fernández y pondría rumbo a Arabia Saudí de la mano del Al Qadsiah que dirige Míchel, finalmente ha descartado esta opción. El delantero de 31 años, molesto al ver como otros futbolistas en su demarcación, como Artem Dobvyk del Girona eran relacionados con el Atlético de Madrid, se había mostrado abierto a salir del conjunto rojiblanco dejando claro que estar en el banquillo no era una opción para él.

“Imagino que lo que sale en prensa es lo que están hablando ellos, así de claro. Yo no he hablado con nadie, pero si veo que el Atleti quiere fichar ocho delanteros, pues me imagino que no soy la prioridad del club. Así de claro te lo digo. Tengo 31 años, voy a hacer 32 años en octubre, no me puedo quedar en el Atleti para no jugar. Este año podría haber sido muy diferente para mí a nivel personal, pero creo que no he hecho la temporada que dentro del club y muchos aficionados se piensan”, dijo Álvaro Morata.

Álvaro Morata seguirá en el Atlético de Madrid

Estas declaraciones propiciaron el interés de la Juventus y de la Roma, siendo una opción muy atractiva para él el regresar a la Serie A. También emisarios del Manchester United se reunieron con los agentes de Álvaro Morata. Sin embargo, el interés que ha inquietado al Atlético de Madrid es el del Al Qadsiah. Tras filtrarse que había recibido una oferta del conjunto saudí por tres temporadas que le hubiera reportado 45 millones de euros, Diego Simeone expresó que contaba con él de cara al siguiente curso. Eso propició que Miguel Ángel Gil Marín contactase con él para transmitirle su cariño. Por todo ello finalmente Álvaro Morata ha decidido seguir en el Atlético de Madrid. “No puedo imaginar lo que tiene que ser ganar con esta camiseta y no voy a parar hasta conseguirlo”, comentó en una publicación del club colchonero en redes sociales confirmando así su continuidad.