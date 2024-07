La amenaza del presidente de Las Palmas que que obliga a este equipo de LaLiga a subir su oferta por Álvaro Valles

Tal y como venimos contando en LAOTRALIGA, Álvaro Valles quiere fichar por el Betis y la UD Las Palmas hacer caja por su guardameta dado que no ha renovado y ha entrado en su último año de contrato. Si bien el conjunto canario habría recibido una oferta de su agrado para traspasarle, Álvaro Valles tiene un acuerdo con el Betis según ha revelado el presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez, que con una amenaza quiere forzar al club de las Trece Barras a subir su oferta por el portero sevillano.

“Teníamos un acuerdo interesante pero él tiene a su vez un acuerdo con el Betis”, reveló en la SER. “Pero para que ese acuerdo se pueda dar, antes necesitamos que se llegue a otro acuerdo, este con la UD Las Palmas”quiso dejar claro Miguel Ángel Ramírez.

La amenaza del presidente de Las Palmas que que obliga al Betis a mover ficha por Álvaro Valles

“Si no ocurre, no quedará otro remedio que continuar ligados. Creo que habrá una solución para las dos partes; si no es así Valles seguirá en la UD Las Palmas pero no estará a disposición del entrenador”, añadió el presidente del conjunto canario amenazando con dejar a Álvaro Valles una temporada en blanco si el Betis no hace por alcanzar un acuerdo.

“No vamos a coger nada que no entendamos que tengamos que coger”, subrayó Miguel Ángel Ramírez. “Preferimos perder dinero: si un equipo quiere a Valles tendrá que pagar lo que consideramos oportuno. El verano es largo, hay que estar tranquilos”, agregó. “Honestamente creo que habrá una solución para loas dos partes”, finalizó el presidente de la UD Las Palmas optimista.