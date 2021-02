El presidente de Las Palmas presume del dineral que ha sacado al Barcelona por Pedri

Miguel Ángel Ramírez ha presumido de la buena gestión del club cuando vendió al centrocampista canario. Pese a que a que en un principio el Barcelona desembolsó 5 millones de euros por Pedri, Las Palmas incluyó una serie de variables en su traspaso que han hecho que su venta haya sido muy buen negocio.

Y es que, según ha dicho el presidente del equipo isleño en MARCA: “Todo el mundo cree que vendimos a Pedri por 5 millones, pero ya llevamos 10 con las cláusulas y puede llegar hasta 30 ó 35”. “Fue la venta de un juvenil que todavía no había debutado en Segunda, Segunda B o Tercera”, ha querido destacar Miguel Ángel Ramírez.

El presidente de Las Palmas ha hablado de Pedri y también del fichaje de Jesé

El conjunto amarillo cerraba el mercado invernal anunciando el regreso del atacante de 27 años, que jugará en Las Palmas hasta final de temporada. “Le he dicho a Jesé que tiene que sea como es, trabajador y humilde, mirándose en aquellos en el Castilla. Jesé, sin estar al 100%, tiene nivel para ser importante en Segunda División”, ha asegurado Miguel Ángel Ramírez.

El presidente de Las Palmas ha añadido que la prioridad de Jesé “no es ganar dinero, sino reciclarse nuevamente y centrarse en el fútbol”. “Hemos hecho las cosas desde la mesura, la responsabilidad y de forma silenciosa. Jesé está muy ilusionado y no va a desaprovechar la oportunidad en estos meses. Económicamente no es una operación difícil, la he podido llevar al terreno que a la UD Las Palmas le interesaba y para él no es importante esa parte”, ha finalizado.