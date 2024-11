Amenazan la continuidad de Omar Alderete en el Getafe

Pese a que ha sido titular en 10 de las 11 jornadas disputadas hasta la fecha, Omar Alderete podría abandonar el Getafe. Según apuntan desde Brasil, el Cruzeiro está muy interesado en el fichaje del central de 27 años y podría intentar su fichaje en enero.

Fuentes cercanas al Getafe aseguran en el diario AS no tener constancia del interés del Cruzeiro. No obstante, no parece entrar en los planes del conjunto azulón el hacer caja por el paraguayo, que tiene contrato hasta 2028. Así pues, ante el interés del Cruzeiro o de cualquier otro equipo, es muy probable que el Getafe se remita a la cláusula de rescisión de Omar Alderete, que ronda los 16 millones de euros.

Además de la de Omar Alderete, la continuidad de Uche en el Getafe está siendo amenazada

Al igual que sucede con Omar Alderete, el buen hacer de Chrisantus Uche en el Getafe no pasa desapercibido para otros equipos, en su caso en la Premier League. Si recientemente hablábamos en LAOTRALIGA del interés del Chelsea por el centrocampista de 21 años, el Aston Villa de Unai Emery, el Bournemouth de Andoni Iraola y el Newcastle se han sumado a la puja por el nigeriano.

Aunque el Getafe se hizo por 800.000 euros con Chrisantus Uche el pasado verano, el Ceuta mantiene el 20 por ciento de sus derechos, por lo permanece muy atento al interés de estos cuatro equipos. Por Omar Alderete, por su parte, pagó 4 millones de euros al Hertha de Berlín.