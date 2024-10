Ya hay un equipo dispuesto a sacar a Lukébakio del Sevilla

Autor de dos goles frente al Espanyol, y ya van cinco en lo que va de temporada, Dodi Lukébakio se ha puesto en el escaparate. Y es que, según apuntan varios medios, la Juventus amenaza la continuidad del extremo de 27 años en el Sevilla.

La Gazzetta dello Sport, en Italia, fue el primer medio en hacerse eco de este interés, un interés que ha sido confirmado por Juventusnews24. Si bien Dodi Lukébakio tiene contrato hasta 2028, el Sevilla no atraviesa por una buena situación económica, siendo el belga el futbolista más vendible de su plantilla. No obstante, la Juventus no se plantearía su fichaje hasta el próximo verano.

Los dos goles de Lukébakio al Espanyol

El Sevilla se reencontró con la victoria fuera de casa gracias a un doblete de un inspirado Dodi Lukébakio, que rompió al Espanyol en el RCDE Stadium en los minutos 20 y 45 y disparó el marcador a un 0-2 que le permitió jugar sin riesgos en la reanudación.

La eficacia de delantero belga eclipsó la labor del equipo blanquiazul, que aprobó en muchas facetas y suspendió en la pegada, la que acabó marcando las diferencias. Lo más cerca del gol que estuvo el anfitrión llegó en el minuto 80 tras un posible penalti, descartado por el VAR.

El anfitrión empezó sólido e incisivo, pero Dodi Lukébakio, en el minuto 20 y tras una contra, rompió su buen trabajo. Un zurdazo desde la frontal ajustado a la escuadra, potente y preciso, puso el 0-1 en el luminoso. El portero Joan García no tuvo opción de interceptar su genialidad.

Los catalanes estuvieron cerca de responder rápido tras un saque de esquina, aunque Král no llegó a rematar por poco. La ventaja daba al Sevilla más pausa, sin renunciar a ampliar su ventaja. De hecho, estuvo cerca de hacerlo en el tramo final de la primera parte con doble ocasión de Juanlu y de Isaac Romero.

Cuando parecía que todo iba a terminar con ese susto, Dodi Lukébakio volvió a acaparar los focos. En el minuto 45 y con un latigazo cruzado y raso, puso el 2-0 y enfureció al RCDE Stadium, que veía como su equipo se estrellaba contra la pegada de un Sevilla que iba camino de firmar su primer triunfo a domicilio.